Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Фото: https://www.facebook.com/

Російські окупаційні війська завдали ударів артилерію та FPV-дронами по Синельниківській, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"По Васильківській громаді, що на Синельниківщині, ворог вдарив БпЛА. По Покровській – гатив КАБами. Загинули 37-річний чоловік та 56-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким. Є й двоє постраждалих", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

За його даними, зруйновано приватний будинок, ще 5 – понівечені, горів ліцей.