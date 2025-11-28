У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

Фото: https://www.facebook.com/

У Києві в Оболонському районі виникла пожежа – на СТО стався вибух, повідомила поліція Києва.

"Поліція працює на місці вибуху в Оболонському районі столиці. Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух", йдеться у повідомленні поліції Києва у Фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.