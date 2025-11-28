Інтерфакс-Україна
Події
19:27 28.11.2025

У Києві на СТО стався вибух, виникла пожежа, потерпілих немає

У Києві в Оболонському районі виникла пожежа – на СТО стався вибух, повідомила поліція Києва.

"Поліція працює на місці вибуху в Оболонському районі столиці. Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух", йдеться у повідомленні поліції Києва у Фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що потерпілих внаслідок цієї події немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.

 

