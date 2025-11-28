Інтерфакс-Україна
Події
17:49 28.11.2025

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

1 хв читати
Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде
Фото: https://www.president.gov.ua/

Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки, з боку України їх не буде, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває", - сказав він у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він наголосив, що ми не "маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритися".

"Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну", - зазначив президент.

Теги: #єдність_україни #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 28.11.2025
Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

00:32 28.11.2025
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

21:48 27.11.2025
Зеленський призначив послом в Сербії екссекретаря РНБО Литвиненко

Зеленський призначив послом в Сербії екссекретаря РНБО Литвиненко

19:12 27.11.2025
"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

18:54 27.11.2025
Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

Зеленський та очільниця МЗС Латвії обговорили оборонну підтримку України

18:04 27.11.2025
Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили дипломатичну ситуацію, що склалася після зустрічей у Женеві

17:46 27.11.2025
Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

Зеленський та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України та посилення тиску на РФ

20:24 26.11.2025
Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

20:18 26.11.2025
Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

15:58 26.11.2025
Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених росактивів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

ОСТАННЄ

Кабмін оновив операційний план реалізації держстратегії управління лісами

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" переглядає плани щодо придбання ракети "Фламінго" - ЗМІ

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

Єрмак написав заяву про відставку - Зеленський

Росіяни атакували Білозерську громаду, одна людина загинула – Херсонська ОВА

Громадське обговорення проєктів книг оновленого Цивільного кодексу наближається до фіналу — Стефанчук

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА