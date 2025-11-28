Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки, з боку України їх не буде, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українці мають виграти. Це найважливіше. Росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває", - сказав він у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він наголосив, що ми не "маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритися".

"Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну", - зазначив президент.