Окупанти атакували дронами два райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, одну поранено

Російські війська обстріляли дронами два райони Дніпропетровської області, є жертва та постраждала, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Так, ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін.

"Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ", - зазначив Гайваненко.

Також, за його словами, є постраждала жінка 52 років.

По Нікополю російська армія била FPV-дронами.