Інтерфакс-Україна
Події
07:35 28.11.2025

Окупанти атакували дронами два райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, одну поранено

1 хв читати
Окупанти атакували дронами два райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, одну поранено

Російські війська обстріляли дронами два райони Дніпропетровської області, є жертва та постраждала, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

Так, ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін.

"Вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді тіло 61-річного чоловіка. Він загинув через удар КАБ", - зазначив Гайваненко.

Також, за його словами, є постраждала жінка 52 років.

По Нікополю російська армія била FPV-дронами.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 26.11.2025
У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

22:08 25.11.2025
На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном під час ліквідації наслідків обстрілу — ДСНС

На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном під час ліквідації наслідків обстрілу — ДСНС

13:29 25.11.2025
Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

11:49 25.11.2025
У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

11:34 25.11.2025
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

10:40 25.11.2025
Атака РФ пошкодила інфраструктуру "Укрзалізниці", однак рух поїздів залишається без змін

Атака РФ пошкодила інфраструктуру "Укрзалізниці", однак рух поїздів залишається без змін

10:25 25.11.2025
ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

10:15 25.11.2025
Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

09:54 25.11.2025
Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

09:39 25.11.2025
Четверо жителів Київської області постраждали через ворожу атаку вночі, серед них – неповнолітня

Четверо жителів Київської області постраждали через ворожу атаку вночі, серед них – неповнолітня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

Зеленський: Делегації України та США зустрінуться, зокрема працюватимуть над гарантіями безпеки

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1 100 осіб та 48 од. спецтехніки - Генштаб

28 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чернівцях невідомий підпалив Садгірську синагогу, правопорушника затримали

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

Ворог вдарив по Сумщині та Херсону, постраждали 4 людей

"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським

На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа, в якому б ішлося про відмову від українських територій

Всі окрім одного енергоблоку АЕС України знову працюють на повну потужність, а ЛЕП до них відновлені – МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА