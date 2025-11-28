Окупанти за добу втратили 1 100 осіб та 48 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 100 окупантів, 7 танків, 15 бронемашин, 21 артсистему, 63 БПЛА, а також 48 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб, танків – 11 380 (+7) од., бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од., артилерійських систем – 34 730 (+21) од., РСЗВ – 1 550 (+0) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 430 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од., крилаті ракети – 3 995 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од., спеціальна техніка – 4 008 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.