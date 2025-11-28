Інтерфакс-Україна
Події
01:37 28.11.2025

"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським



Керівництво київського "Динамо" прийняло рішення звільнити увесь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським від виконання обов'язків, сказано у офіційній заяві столичного клубу на сайті "Динамо".

Звільнення Шовковського і команди відбулося після незадовільних результатів, які демонструвала команда в останніх матчах.

Виконувачем обов'язків головного тренера київського гранда призначено Ігоря Костюка.

Джерело: https://fcdynamo.com/news/zayava-fk-dinamo-kiyiv-3

Теги: #заява #динамо

