Спільна робота з делегацією США для розвитку досягнутого в Женеві результату продовжиться наприкінці цього тижня – Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Спільна робота між делегаціями США та України для "розвитку результату, досягнутого в Женеві", продовжиться наприкінці цього тижня, заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидшого досягнення тривалого та достойного миру для України", - написав він у телеграм у четвер.

Очільник Офісу президента наголосив, що зараз треба "досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни".

"Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", - зазначив Єрмак.