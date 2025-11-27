Інтерфакс-Україна
Події
12:51 27.11.2025

В Україні холоднішає

2 хв читати
В Україні холоднішає
Фото: Unsplash

В Україні 28 листопада вночі та вранці у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів, лише на Одещині помірний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі від 4°С тепла до 1°С морозу, вдень 1-6°С тепла; на решті території вночі 4-9°С тепла, вдень 7-12°С, на півдні країни до 16°С.

У Києві 28 листопада вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північний з переходом на східний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-4°С тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 листопада найвища температура вдень була 14,0°С в 1949р., найнижча вночі -16,5°С в 1890р.

У суботу, 29 листопада, в Україні без опадів, лише на Одещині вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці на Прикарпатті та в східних областях місцями туман.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4°С тепла до 1°С морозу, на півдні країни 4-9°С тепла; вдень 4-9°С тепла, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 7-12°С, в Криму до 16°С.

У Києві 29 листопада без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Теги: #похолодання #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 24.11.2025
В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

13:44 23.11.2025
Дощі з мокрим снігом пройдуть в Україні на початку тижня, на заході на дорогах ожеледиця

Дощі з мокрим снігом пройдуть в Україні на початку тижня, на заході на дорогах ожеледиця

14:34 21.11.2025
На заході України на вихідних очікується сніг, на решті території – дощі

На заході України на вихідних очікується сніг, на решті території – дощі

12:45 20.11.2025
В Україні холоднішає, у західних областях мокрий сніг та дощ

В Україні холоднішає, у західних областях мокрий сніг та дощ

13:19 19.11.2025
Україною у четвер-п'ятницю пройдуть дощі, вночі від 2° тепла до 3° морозу

Україною у четвер-п'ятницю пройдуть дощі, вночі від 2° тепла до 3° морозу

12:55 17.11.2025
Середа принесе похолодання після короткого потепління у вівторок, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом

Середа принесе похолодання після короткого потепління у вівторок, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом

12:59 16.11.2025
В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

В західних областях в найближчі дві доби невеликі, місцями значні дощі, на решті території України переважно без опадів

13:15 13.11.2025
В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

12:29 12.11.2025
Тепло утримається в Україні найближчими днями, у п'ятницю припиняться дощі

Тепло утримається в Україні найближчими днями, у п'ятницю припиняться дощі

12:33 10.11.2025
Дощі вмиють Україну найближчими днями

Дощі вмиють Україну найближчими днями

ВАЖЛИВЕ

"Зимовий вступ" в університети на "нульовий курс" буде запроваджено цієї зими - Міносвіти

Аварійні відключення застосовано в Сумській, Харківській та Полтавській областях – "Укренерго"

Чергова атака РФ на енергетику сьогодні призвела до локальних відключень світла в кількох областях – "Укренерго"

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Рубіо заявив, що США нададуть Україні гарантії безпеки після підписання мирної угоди

ОСТАННЄ

Європарламент закликав ЄС взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку та підтримувати мир в Україні

Дебютний Санкційний саміт почав роботу в Києві у четвер

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів та додасть 2 млн місць у далекому сполученні у 2026р.

DeepState: на гуляйпільському напрямку наразі вдається стабілізувати ситуацію, оборонці суттєво загальмували просування ворога

Майже 100% батьків першачків подали заяви на "Пакунок школяра"

Латвія виділила додаткові EUR125 тис. на енергетичну допомогу Україні

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

Латвія цьогоріч передала Україні 12 тисяч дронів у межах "Коаліції дронів" - Сибіга

Свириденко закликає партнерів вжити ширших санкційних заходів проти тіньового флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА