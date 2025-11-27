В Україні холоднішає

Фото: Unsplash

В Україні 28 листопада вночі та вранці у центральних, північних, Чернівецькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів, лише на Одещині помірний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Прикарпатті, у південних, східних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі від 4°С тепла до 1°С морозу, вдень 1-6°С тепла; на решті території вночі 4-9°С тепла, вдень 7-12°С, на півдні країни до 16°С.

У Києві 28 листопада вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північний з переходом на східний, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень 2-4°С тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 28 листопада найвища температура вдень була 14,0°С в 1949р., найнижча вночі -16,5°С в 1890р.

У суботу, 29 листопада, в Україні без опадів, лише на Одещині вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці на Прикарпатті та в східних областях місцями туман.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4°С тепла до 1°С морозу, на півдні країни 4-9°С тепла; вдень 4-9°С тепла, у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 7-12°С, в Криму до 16°С.

У Києві 29 листопада без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 6-8°С тепла.