09:20 27.11.2025
Двоє літніх людей постраждали внаслідок обстрілу Старого Салтова
Фото: t.me/synegubov
Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, постраждали двоє літніх людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок обстрілів у Старому Салтові пошкоджено 2 приватні будинки, а у Золочеві - автомобіль.