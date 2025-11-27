Двоє літніх людей постраждали внаслідок обстрілу Старого Салтова

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 4 населених пунктах Харківської області, постраждали двоє літніх людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів постраждали 74-річна жінка і 84-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Старому Салтові пошкоджено 2 приватні будинки, а у Золочеві - автомобіль.