Інтерфакс-Україна
Події
20:09 26.11.2025

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

1 хв читати
"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

У Києві повернули теплопостачання до всіх будинків, що тимчасово залишилися без послуги через ворожі обстріли, повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у середу ввечері.

"Станом на 12:00 теплоносій було подано в усіх районах і до 16:00 налагоджено температурні параметри теплоносія у будівлях", - зазначили у компанії.

Також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень.

"Фахівці "Київтеплоенерго" працювали у режимі 24/7, щоб відновити опалення для киян", - наголосили в "КТЕ".

До середини дня 26 листопада теплоносій було подано до усіх будинків, де його не було, та відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів.

Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир.

Як повідомлялося, РФ вночі та вранці 25 листопада здійснила чергову, вже шосту за останні два місяці, масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях. В результаті частина споживачів у столиці залишилися тимчасово без опалення.

 

Теги: #київ #тепло #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 26.11.2025
Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

13:08 26.11.2025
У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

11:39 26.11.2025
До Києва прибула глава МЗС Латвії

До Києва прибула глава МЗС Латвії

18:39 25.11.2025
ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

17:43 25.11.2025
В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС

В Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: 7 людей загинули, 21 постраждала – ДСНС

15:53 25.11.2025
Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

13:05 25.11.2025
Волонтери УЧХ допомагають постраждалим від російської повітряної атаки у столиці та Київській області

Волонтери УЧХ допомагають постраждалим від російської повітряної атаки у столиці та Київській області

12:57 25.11.2025
Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

11:49 25.11.2025
У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

09:34 25.11.2025
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

ВАЖЛИВЕ

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

ОСТАННЄ

Українські воїни захищають позиції, і це основа нашої можливості вести перемовини в інтересах країни - Зеленський

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

Військові в Гвінеї-Бісау заявили що взяли владу в країні під контроль

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА