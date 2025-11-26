"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

У Києві повернули теплопостачання до всіх будинків, що тимчасово залишилися без послуги через ворожі обстріли, повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" ("КТЕ") у середу ввечері.

"Станом на 12:00 теплоносій було подано в усіх районах і до 16:00 налагоджено температурні параметри теплоносія у будівлях", - зазначили у компанії.

Також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень.

"Фахівці "Київтеплоенерго" працювали у режимі 24/7, щоб відновити опалення для киян", - наголосили в "КТЕ".

До середини дня 26 листопада теплоносій було подано до усіх будинків, де його не було, та відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів.

Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир.

Як повідомлялося, РФ вночі та вранці 25 листопада здійснила чергову, вже шосту за останні два місяці, масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях. В результаті частина споживачів у столиці залишилися тимчасово без опалення.