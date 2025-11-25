Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали четверо людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, пошкоджені щонайменше сім багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Крім того, постраждали гуртожиток, магазин, автозаправна станція та одне з підприємств.

"Попередньо, четверо людей дістали поранень. Кожному надається медична допомога", — зазначив Федоров у Телеграм.

