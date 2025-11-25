Єрмак: З ТОТ повернули ще трьох українських дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"15-річний хлопець і його 13-річна сестра пережили постійні обшуки, погрози й обстріли. Коли росіяни почали регулярно атакувати їх село касетними боєприпасами, один влучив в їхній будинок. На щастя, родина лишилась жива", - йдеться в повідомленні.

Ще один 14-річний хлопець тривалий час проживав у родичів і навчався дистанційно в українській школі, не маючи можливості бачитися з матір’ю. Після початку перевірок дітей, які не відвідують російські школи, окупаційна влада могла вилучити його із сім’ї.

Єрмак подякував службам, які брали участь у поверненні дітей: "Дякую Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії проти України за роботу у порятунку дітей".

Джерело: https://t.me/ermaka2022/7176