18:39 25.11.2025

ООН: у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025р. була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024р.

Кількість жертв серед цивільних осіб в Україні зростає, оскільки російські збройні сили посилюють атаки на енергетичну інфраструктуру напередодні зими, у 2025 році РФ значно збільшила використання далекобійної зброї, заявляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні

ММПЛУ прокоментувала чергову масштабну комбіновану атаку РФ з використанням ракет і далекобійних безпілотників в ніч на ранок 25 листопада, в результаті якої, за даними влади, загинули щонайменше 8 цивільних осіб і щонайменше 34 отримали поранення, серед них четверо дітей. Це була сьома атака, спрямована на енергетичну інфраструктуру в декількох областях країни за останні два місяці.

"Вночі десятки цивільних осіб були поранені і, за повідомленнями, щонайменше 8 загинули, в той час, коли сім'ї знову змушені були ховатися в під'їздах і бомбосховищах, оскільки вибухи тривали годинами. Мільйони людей по всій Україні бояться за своїх близьких щоразу, коли над їхніми головами пролітають сотні дронів і ракет, знаючи, що будь-хто може постраждати, незалежно від того, де він живе", – сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

У ООН зазначають, що у 2025 році РФ значно збільшила використання далекобійної зброї. У кількох нещодавніх масштабних атаках було використано понад 500 ракет і далекобійних безпілотників. Вони були запущені протягом короткого періоду часу, націлені на кілька областей і заполонили повітряний простір над великими містами. З інтенсифікацією таких атак різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб у великих містах, підкреслили у ММПЛУ.

В ООН навели дані, що минулого року, з січня по жовтень 2024 року, далекобійні безпілотники та ракети вбили 434 і поранили 2 045 цивільних осіб. За той самий період 2025 року кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26% до 548, а кількість поранених цивільних осіб зросла на 75% до 3 592. Наприклад, у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025 року була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024 рік. В інших великих міських центрах, таких як Дніпро та Запоріжжя, також спостерігалося значне збільшення кількості жертв серед цивільних осіб.

"Окрім жахливих людських жертв, також знищуються житлові будинки, об'єкти громадської інфраструктури, відновлення яких може зайняти роки. Кожна нова атаки ще більше посилює психологічний тиск на цивільне населення", – наголосила Белль.

В ООН підкреслили також, що недавні хвилі атак на енергетичну інфраструктуру збільшили сукупне навантаження на енергетичну систему України. Аварійні відключення електроенергії після таких атак додаються до вже значних щоденних відключень. Російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні призвели до серйозного дефіциту електроенергії в більшості областях країни з наближенням зими і зниженням температури.

Теги: #київ #оон #постраждалі #атака_рф

