Прем’єр Великої Британїї вважає, що переговори щодо припинення вогню в Україні "рухаються у позитивному напрямку"

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour/

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес у переговорах щодо мирних зусиль для досягнення припинення вогню в Україні й колег з "Коаліції охочих" "підтвердити" свої зобов’язання щодо "багатонаціональних сил".

"Я справді думаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що більшість тексту, як зазначає Володимир (президент України Володимир Зеленський – ІФ-У), можна прийняти", – сказав Стармер на онлайн-засіданні "Коаліції охочих".

Прем’єр закликав продовжувати підтримувати ці переговори, однак нагадав про "фундаментальні принципи, які, по суті, керували "Коаліцією охочих" протягом дев'яти місяців з моменту її створення".

"Минуло дев'ять місяців. Зараз у нас є 36 країн…принципи, якими ми завжди керувалися, полягають у тому, що Україна повинна мати можливість захищати себе в майбутньому, що надзвичайно важливо. Суверенітет України має бути збережений. І питання, що стосуються України та її майбутнього, повинні визначатися Україною. Це рушійні принципи цієї Коаліції охочих, рушійні принципи, на мою думку, у переговорах", - зазначив він.

За словами Стармера, у США також визнають, що елементи, які стосуються Європи та НАТО, "повинні захищати Європу та членів НАТО".

По-друге, як наголосив прем’єр, необхідно продовжувати роботу над підготовкою надійних гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що гарантії безпеки були важливим елементом проєкту "мирного плану" від США. Глава уряду водночас додав, що це має бути міцний мир, який неможливий без надійних гарантій безпеки.

В цьому контексті потрібно підготувати планування та фінансування для створення майбутніх Збройних сил України, щоб Україна могла захищати себе, заявив Стармер.

"Багатонаціональні сили України будуть життєво важливою частиною цього. Наші військові планувальники, які дуже наполегливо працювали останніми місяцями, продовжуватимуть працювати над готовністю цих сил. І я закликаю колег, які сьогодні виступають, підтвердити свої національні зобов'язання, тому що нам потрібно забезпечити наявність найнадійніших планів", - закликав він.

Також, за словами Стармера, лідери обговорять наступні кроки з американськими військовими щодо їхнього власного планування.

"Лише якщо Росія повірить у наш серйозний намір реагувати на будь-яке порушення, це стане основою для міцного миру. Знову ж таки, чудово, що США досягли прогресу в підготовці цього документа останніми днями", - резюмував він.