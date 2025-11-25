Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС залишив під вартою підозрювану у справі "Мідас" Лесю Устименко, яка фігурує у справі як працівник "бек-офісу" з легалізації коштів, повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Суспільне передає, що адвокат стверджував, що обставини звинувачення не потребують тримання під вартою та що Устименко лише рахувала гроші. Прокурор наголосив: за версією слідства, вона входить до злочинної організації та була залучена до легалізації понад 145 млн грн.

Як повідомлялося, 12 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Устименко на 60 днів з можливістю застави у 25 млн. грн. За даними ЗМІ, 13 листопада ТОВ "Вангар", новостворена компанія зі статутним фондом 1 тис грн., внесла за Устименко призначені ВАКС 25 млн грн.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк. Дві особи - Устименко та Людмила Зоріна проходять у справі як працівники бєк-офісу.