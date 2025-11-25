Інтерфакс-Україна
Події
12:53 25.11.2025

Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

2 хв читати

Апеляційна палата ВАКС залишив під вартою підозрювану у справі "Мідас" Лесю Устименко, яка фігурує у справі як працівник "бек-офісу" з легалізації коштів, повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Суспільне передає, що адвокат стверджував, що обставини звинувачення не потребують тримання під вартою та що Устименко лише рахувала гроші. Прокурор наголосив: за версією слідства, вона входить до злочинної організації та була залучена до легалізації понад 145 млн грн.

Як повідомлялося, 12 листопада ВАКС обрав запобіжний захід Устименко на 60 днів з можливістю застави у 25 млн. грн. За даними ЗМІ, 13 листопада ТОВ "Вангар", новостворена компанія зі статутним фондом 1 тис грн., внесла за Устименко призначені ВАКС 25 млн грн.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк. Дві особи - Устименко та Людмила Зоріна проходять у справі як працівники бєк-офісу.

 

Теги: #устименко #вакс #мідас #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 25.11.2025
Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

13:00 25.11.2025
Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

12:51 25.11.2025
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

12:43 25.11.2025
Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

11:05 25.11.2025
"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

"Укренерго" обмежить енергоспоживання у вівторок у Києві та кількох областях більшим обсягом, ніж прогнозувало

10:15 25.11.2025
Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

09:34 25.11.2025
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії – КМВА

21:39 24.11.2025
У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

18:45 24.11.2025
"ДТЕК" за тиждень відновив електрозабезпечення майже 800 тис. абонентів у трьох областях

"ДТЕК" за тиждень відновив електрозабезпечення майже 800 тис. абонентів у трьох областях

17:44 24.11.2025
Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу

Чернишов оскаржив рішення ВАКС щодо запобіжного заходу

ВАЖЛИВЕ

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

ОСТАННЄ

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції Трампа - Сибіга про масовану атаку РФ

Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

Молдова підтвердила проліт БпЛА типу "Шахед" через свою територію до Румунії - ЗМІ

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА