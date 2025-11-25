Інтерфакс-Україна
Події
11:34 25.11.2025

На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

1 хв читати
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських
Фото: https://www.facebook.com/UA.National.Police

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських, повідомляє Національна поліція України.

"У Білозерці через скид вибухівки з БпЛа загинув 60-річний чоловік. Також селище потерпало від артобстрілів", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, 24 листопада вдень російські військові атакували FPV-дроном Нововоронцовку. "Внаслідок удару загинула 62-річна жінка та отримала поранення 61-річна місцева жителька. Постраждалу госпіталізовано з вибуховою травмою й уламковим пораненням ноги", - зазначають в поліції.

Вранці у вівторок, згідно з повідомленням, окупаційні війська з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. "Загинула 61-річна жінка, яка в момент атаки перебувала на вулиці. Постраждала 39-річна жінка, її доправили до лікарні з вибуховою травмою й уламковим пораненням стегна. Пошкоджено три приватні будинки й газопровід", - уточнюють в поліції.

Крім того, як зазначається в повідомленні, ввечері понеділка росіяни цілеспрямовано скинули вибухівку з БпЛА на службовий автомобіль поліції.

"Внаслідок підступної атаки постраждали п’ятеро поліцейських віком від 22 до 45 років. Правоохоронці дістали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії. Стан одного з поранених тяжкий", - інформують у Нацполіції.

 

Теги: #херсонська_область #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 25.11.2025
Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

11:49 25.11.2025
У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

У Києві зруйновано логістичний центр Novus, загинули четверо водіїв

10:40 25.11.2025
Атака РФ пошкодила інфраструктуру "Укрзалізниці", однак рух поїздів залишається без змін

Атака РФ пошкодила інфраструктуру "Укрзалізниці", однак рух поїздів залишається без змін

10:25 25.11.2025
ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

10:15 25.11.2025
Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

09:54 25.11.2025
Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

09:39 25.11.2025
Четверо жителів Київської області постраждали через ворожу атаку вночі, серед них – неповнолітня

Четверо жителів Київської області постраждали через ворожу атаку вночі, серед них – неповнолітня

08:57 25.11.2025
Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

08:52 25.11.2025
Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

Кличко підтвердив інформацію щодо шести жертв

08:01 25.11.2025
Попередньо, в Києві четверо загиблих

Попередньо, в Києві четверо загиблих

ВАЖЛИВЕ

Кличко повідомив про сьомого загиблого у Дніпровському районі

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

Директор НАБУ: переконаний, що матимемо ще підозри по справі "Мідас"

Апеляційна палата залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Устименко - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову

Корупція в енергетичній галузі України має системний та багаторічний характер – антикорупційні органи

Джамала, Jerry Heil, KHAYAT і Monokate відреагували на лонглист нацвідбору на "Євробачення-2026"

СБУ і Сили безпеки й оборони відпрацювали по порту "Новоросійськ": уражено нафтотермінал та базу ВМС РФ - джерело

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

Путін відповів терористичними діями на мирні пропозиції Трампа - Сибіга про масовану атаку РФ

Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА