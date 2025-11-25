На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських
Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських, повідомляє Національна поліція України.
"У Білозерці через скид вибухівки з БпЛа загинув 60-річний чоловік. Також селище потерпало від артобстрілів", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.
Згідно з повідомленням, 24 листопада вдень російські військові атакували FPV-дроном Нововоронцовку. "Внаслідок удару загинула 62-річна жінка та отримала поранення 61-річна місцева жителька. Постраждалу госпіталізовано з вибуховою травмою й уламковим пораненням ноги", - зазначають в поліції.
Вранці у вівторок, згідно з повідомленням, окупаційні війська з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. "Загинула 61-річна жінка, яка в момент атаки перебувала на вулиці. Постраждала 39-річна жінка, її доправили до лікарні з вибуховою травмою й уламковим пораненням стегна. Пошкоджено три приватні будинки й газопровід", - уточнюють в поліції.
Крім того, як зазначається в повідомленні, ввечері понеділка росіяни цілеспрямовано скинули вибухівку з БпЛА на службовий автомобіль поліції.
"Внаслідок підступної атаки постраждали п’ятеро поліцейських віком від 22 до 45 років. Правоохоронці дістали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії. Стан одного з поранених тяжкий", - інформують у Нацполіції.