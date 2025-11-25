На Херсонщині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських

Фото: https://www.facebook.com/UA.National.Police

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинуло троє людей, поранено двох цивільних та п’ятьох поліцейських, повідомляє Національна поліція України.

"У Білозерці через скид вибухівки з БпЛа загинув 60-річний чоловік. Також селище потерпало від артобстрілів", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, 24 листопада вдень російські військові атакували FPV-дроном Нововоронцовку. "Внаслідок удару загинула 62-річна жінка та отримала поранення 61-річна місцева жителька. Постраждалу госпіталізовано з вибуховою травмою й уламковим пораненням ноги", - зазначають в поліції.

Вранці у вівторок, згідно з повідомленням, окупаційні війська з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. "Загинула 61-річна жінка, яка в момент атаки перебувала на вулиці. Постраждала 39-річна жінка, її доправили до лікарні з вибуховою травмою й уламковим пораненням стегна. Пошкоджено три приватні будинки й газопровід", - уточнюють в поліції.

Крім того, як зазначається в повідомленні, ввечері понеділка росіяни цілеспрямовано скинули вибухівку з БпЛА на службовий автомобіль поліції.

"Внаслідок підступної атаки постраждали п’ятеро поліцейських віком від 22 до 45 років. Правоохоронці дістали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії. Стан одного з поранених тяжкий", - інформують у Нацполіції.