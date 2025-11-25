Інтерфакс-Україна
11:13 25.11.2025

Генштаб ЗСУ: в РФ українською зброєю уражено два воєнні підприємства – авіаремонтний завод та виробник БпЛА "Молнія" та два нафтові об'єкти

Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Збройних сил України (ЗСУ), використовуючи реактивні БпЛА "Барс" і крилаті ракети "Нептун" українського виробництва, у ніч проти вівторка успішно уразили у Таганрозі (Ростовська обл., РФ) авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємство з виробництва БпЛА "Молнія", також уражені два нафтові об'єкти - термінал "Шесхаріс" у Новоросійську, а також НПЗ "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ

"В рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем із застосуванням реактивних БпЛА "Барс" і крилатих ракет "Нептун" завдали успішних ударів по декількох стратегічних об’єктах російського агресора", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що у м. Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро". Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів.

Повідомляється, що під час удару по заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

"Окрім того, підрозділи Сили оборони України у тісній взаємодії завдали успішного ураження по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ", - додали у Генштабі.

За попередньою інформацією, у Новоросійську уражено нафтові стендери (пристрої наливу/зливу нафти до танкерів) і пускову установку зі складу ЗРК С-400.

Зазначається, що наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

 

