Події
10:57 25.11.2025

Противник тисне на Мирноград, Сили оборони взяли у полон окупантів, які намагалися штурмувати місто - ДШВ

Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ повідомили про посилення угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування.

Крім того, на північному сході Мирнограда 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.

"Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Після затримання наші оборонці надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права", - розповіли у ЗСУ.

 

Теги: #війна #дшв #покровськ

