ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

Сили оборони у ніч проти вівторка знешкодили 452 повітряні цілі, серед яких одна аеробалістичну ракету "Кинджал", 5 крилатих ракет Іскандер-К; 5 крилатих ракет Калібр; 3 балістичні ракети Іскандер-М, а також 438 ворожих БпЛА, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів", йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі: 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 5 крилатих ракет Іскандер-К; 5 крилатих ракет Калібр; 3 балістичні ракети Іскандер-М.

Повідомляється, що зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Пресслужба надає наступні дані стосовно того, якими саме засобами росіяни атакували територію України вночі. Це:

- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – "шахеди");

- 4 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. –рф);

- 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – рф);

- 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

- 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. – рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.