Знеструмлені споживачі у п'яти областях внаслідок ударів РФ, аварійні відключення застосовані у чотирьох

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

У ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тис. в Одеській, 13 тис. у Чернігівській, понад 21 тис. на Дніпропетровщині та понад 8 тис. на Харківщині", - зазначило відомство.

Наразі у всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовано аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.