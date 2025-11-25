Унаслідок атаки дронів на Одещині шестеро поранених, серед них двоє дітей

Шестеро постраждалих унаслідок ворожої дронової атаки, серед яких двоє дітей, у Одеській області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону. Через падіння уламків постраждало 6 людей, серед них двоє дітей", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення. На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання.

Глава ОВА зазначив, що всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по Одещині.