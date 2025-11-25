Окупанти за добу втратили 1 120 осіб та 115 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1 120 окупантів, 2 танка, 4 бронемашини, 18 артсистем, 448 БПЛА, а також 116 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 167 570 (+1 120) осіб, танків – 11 368 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 624 (+4) од., артилерійських систем – 34 644 (+18) од., РСЗВ – 1 549 (+0) од., засоби ППО – 1 250 (+2) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 84 217 (+448) од., крилаті ракети – 3 981 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 118 (+112) од., спеціальна техніка – 4 006 (+3) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.