Миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор Грем

Миру не буде, доки Володимир Путін вважає, що він керує ситуацією, вважає сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Я сподіваюся, що зустрічі в Женеві принесуть плоди, і що Україна та Сполучені Штати зможуть домовитися про шляхи припинення цієї жахливої ​​війни. Однак мені зрозуміло, що миру не буде, доки Путін вважає, що він керує ситуацією", - написав він у соцмережі Х.

Він заявив, що вдячний президенту Дональду Трампу та його команді за спроби просувати мир. "Він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Надання цього рішення заохотить ще більше агресії в усьому світі, і це обернеться проти всіх нас", - написав він.

"У цьому відношенні Америка та решта світу мають багато карт, які ще не розіграні проти путінської Росії. Я сподіваюся, що ми скоро зможемо знайти почесний і справедливий мир. Але якщо Путін продовжуватиме відкидати угоди про припинення вогню, йти на компроміси щодо мирних пропозицій та наполягати на капітуляції, тоді настав час для Сполучених Штатів та решти світу почати розігрувати свої карти по-іншому", - підкреслив Грем.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1993122077935554925