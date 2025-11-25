03:06 25.11.2025
У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА
У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.
"В Дніпровському районі сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони. Наразі є інформація про одного постраждалого, але ситуація динамічна", - написав він у телеграмі.
Також у Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. Станом на зараз інформація про потерпілих не надходила.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2028