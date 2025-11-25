У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА

У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"В Дніпровському районі сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони. Наразі є інформація про одного постраждалого, але ситуація динамічна", - написав він у телеграмі.

Також у Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. Станом на зараз інформація про потерпілих не надходила.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2028