Інтерфакс-Україна
Події
03:06 25.11.2025

У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий - КМВА

У Києві фіксують сильну пожежу на останніх поверхах дев'ятиповерхового будинку, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"В Дніпровському районі сильна пожежа на останніх поверхах 9-типоверхівки, горять балкони. Наразі є інформація про одного постраждалого, але ситуація динамічна", - написав він у телеграмі.

Також у Печерському районі пошкодження 22-поверхового будинку на рівні 4-7 поверхів. Станом на зараз інформація про потерпілих не надходила.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2028

Теги: #київ #пожежа #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:10 25.11.2025
Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

Четверо потерпілих в Києві звернулися по допомогу - МВА

02:30 25.11.2025
Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

Росія атакує об'єкти енергетичної інфраструктури – Міненерго

02:18 25.11.2025
Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

02:12 25.11.2025
Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

01:50 25.11.2025
У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

21:39 24.11.2025
У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

15:41 24.11.2025
Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

10:49 24.11.2025
У Києві чоловік через ревнощі підпалив автівку нового обранця колишньої співмешканки

У Києві чоловік через ревнощі підпалив автівку нового обранця колишньої співмешканки

05:51 23.11.2025
Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

10:37 22.11.2025
АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

АГРОЕКСПО-2025: ФРУ разом із партнерами показала індустріальну силу української агропромислової галузі

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про посилення захисту прав дітей в умовах агресії РФ

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Білий дім: переговори в Женеві щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишаються розбіжності

Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

У Чугуєві можливі проблеми з водопостачанням через масовану атаку ворожих БпЛА

Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

