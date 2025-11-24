Інтерфакс-Україна
Події
20:34 24.11.2025

Президент Литви закликав прийняти рішення щодо 20-го пакету санкцій проти РФ та репараційного кредиту якомога швидше

Рішення щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, а також щодо репараційного кредиту мають бути прийняті якомога швидше, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"На зустрічі Ради ЄС я наголосив на необхідності активної участі ЄС в обговореннях щодо майбутнього України, а також продовження тиску на Росію – єдину сторону, відповідальну за цю несправедливу війну. Рішення щодо 20-го пакету санкцій, а також щодо репараційного кредиту мають бути прийняті якомога швидше", - написав він у соцмережі Х.

Науседа також знову наголосив, що Україні також потрібно відчувати сильну підтримку ЄС та стати членом ЄС до 2030 року.

 

Теги: #санкції #позиція #рф #президент

