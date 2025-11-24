Лідери європейської зовнішньої політики закликають до миру в Україні на засадах міжнародного права – ЗМІ

Фото: elements.envato.com

Голови парламентських комітетів із закордонних справ 20 європейських країн опублікували спільну заяву на підтримку "справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві та повному повазі до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України", повідомляє у понеділок The Guardian.

У заяві, підписаній представниками Франції, Ірландії, Польщі, Іспанії та Великої Британії, серед інших, міститься застереження, що "агресивна війна Росії проти України — і мир, що настане після неї — визначатимуть європейську безпеку на покоління і впливатимуть на екзистенційні інтереси всіх європейців".

"Такого миру не можна досягти, поступаючись агресору або винагороджуючи його; для успіху будь-якого рішення необхідний постійний тиск на Росію та непохитна підтримка України", — йдеться в заяві.

Парламентарі закликали до "невідкладних зустрічей європейських лідерів та Ради Європи для прийняття єдиної, принципової позиції" на підтримку України.

"Справжні переговори не можуть розпочатися з того, що Україну просять попередньо прийняти вимоги Росії. Епоха імперій минула, і Європа ніколи не визнає легітимними будь-які поняття російських "інтересів безпеки", що виходять за її кордони або передбачають право формувати порядок безпеки в Європі", – заявили вони.

У заяві також наголошується на необхідності "реальних" і "юридично зобов'язуючих" гарантій безпеки для України, без обмежень її збройних сил або обмежень її політики.

"Європа повинна бути єдиною, принциповою і непохитною. Наші цінності, наша безпека і майбутнє нашого континенту залежать від того, чи буде досягнутий мир гідним жертв, відваги і стійкості України — мир, заснований на справедливості, праві і тривалій безпеці", - зазначили парламентарі.