Події
18:45 24.11.2025

"ДТЕК" за тиждень відновив електрозабезпечення майже 800 тис. абонентів у трьох областях

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

З 17 по 23 листопада енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 518 населених пунктів і завдяки цьому повернути електроенергію в домівки майже 800 тис. родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

"Найбільше відновлень – на Донеччині, де зберігається вкрай важка ситуація через активні боєзіткнення. Попри усі безпекові виклики наші енергетики продовжують працювати, щойно це стає можливим. Минулого тижня тут вдалося відновити електропостачання для майже 570 тис. осель", - повідомив операційний холдинг у пресрелізі у понеділок.

Водночас у Дніпропетровській області, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту, за тиждень вдалося повернути світло у майже 180 тис. осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами.

Зазначається, що ворог також продовжує атакувати Одещину, де з 17 по 23 листопада енергетики повернули світло для 43,1 тис. родин, чиї домівки знеструмлювалися ворожими атаками.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 27,1 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

З 10 по 16 листопада енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" змогли повністю чи частково відновити електропостачання 727 населених пунктів і повернути світло в домівки понад 800 тис. родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

