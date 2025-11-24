Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями.

"Були сьогодні доповіді й щодо відновлювальних робіт в енергосистемі після російських ударів. Дякую всім залученим ремонтним бригадам, фахівцям енергетичних компаній, комунальним службам і ДСНС України. Уряд України готує і нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок – мінімум процедур для людей і українського бізнесу", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Крім того, за словами президента, уряд має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур для будівництва нових генеруючих потужностей. "Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами заради достатньої підтримки нашого відновлення", - зауважив він.