13:12 24.11.2025

В найближчі дві доби в Україні переважно без опадів, лише на заході невеликі дощі та мокрий сніг

У вівторок, 25 листопада, у західних областях України очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 17°.

У Києві у вівторок без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 25 листопада в Києві була зафіксована і 1938 році і склала 13,9° тепла, найнижча вночі – 18,4° нижче нуля в 1890 році.

В середу, 26 листопада, в західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

На решті території без опадів, температура вночі 3-8° тепла, на сході країни від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, у південній частині 12-17°.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у середу без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

Теги: #прогноз_погоди

