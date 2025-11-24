Інтерфакс-Україна
Події
11:19 24.11.2025

Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

Подано понад 10 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", майже 2 млн українців уже отримали виплати

Уже подано понад 10 млн заявок від українців на отримання тисячі грн у рамках програми "Зимова підтримка", повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Понад 10 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн у межах програми "Зимова підтримка". Стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада. 1,7 мільйона повнолітніх українців уже отримали кошти в межах програми. Також здійснено 253 тисячі виплат на дітей", - написала Свириденко в телеграм-каналі

Перші виплати розпочалися напередодні ввечері, наразі кошти отримують ті, хто першими подавали заявки для участі у програмі.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку в застосунку "Дія" або у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність і донати Силам оборони. Водночас допомога не може бути використана для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку зі спеціального рахунку.

3 21 листопада до 17 грудня триває прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах: діти під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю); люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб; діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Уряд очікує від 10 до 14 млн одержувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" в 1 тис. грн для дорослих і дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати - 14 млрд грн.

Благодійні фонди закликають українців перераховувати допомогу по державній програмі "Зимова підтримка" на потреби Сил оборони.

