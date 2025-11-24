Інтерфакс-Україна
Події
09:14 24.11.2025

Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

1 хв читати
Сили оборони знищили 125 російських БПЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

У ніч на 24 листопада російські окупанти атакували територію України 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих на одній локації.

"Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - зазначили в ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #ппо #бпла_рф

