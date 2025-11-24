Сили безпілотних систем уразили за добу 943 ворожі цілі

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 943 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 298 одиниць особового складу, з яких 153 – ліквідовано; 36 точок вильоту пілотів БпЛА; 6 бронемашин; 21 артилерійська система; 38 одиниць автомобільної техніки; 22 мотоцикли; 70 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–23.11) знищено/уражено 18688 цілей, з них 6589 – особовий склад противника", - повідомили СБС.