08:51 24.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 943 ворожі цілі
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 943 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.
Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 298 одиниць особового складу, з яких 153 – ліквідовано; 36 точок вильоту пілотів БпЛА; 6 бронемашин; 21 артилерійська система; 38 одиниць автомобільної техніки; 22 мотоцикли; 70 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
"Загалом упродовж листопада (01–23.11) знищено/уражено 18688 цілей, з них 6589 – особовий склад противника", - повідомили СБС.