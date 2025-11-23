Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолив українську робочу групу на переговорах у Женеві, заявив про значний прогрес переговорів з американською стороною. Про це Єрмак повідомив у телеграм-каналі увечері в неділю.

"Щойно завершилася перша сесія переговорів з американською делегацією в Женеві. Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру", - написав Єрмак у Телеграм.

"Щиро дякуємо нашим великим друзям — Сполученим Штатам, особисто Президенту Трампу та його команді — за відданість справі миру. Незабаром сьогодні відбудеться друга зустріч, на якій ми продовжимо працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів. Остаточні рішення ухвалюватимуть наші Президенти", - додав Єрмак у повідомленні.