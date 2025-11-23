Інтерфакс-Україна
Події
19:38 23.11.2025

Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві

1 хв читати
Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру – Єрмак про зустріч з американцями у Женеві
Фото: https://t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який очолив українську робочу групу на переговорах у Женеві, заявив про значний прогрес переговорів з американською стороною. Про це Єрмак повідомив у телеграм-каналі увечері в неділю.

"Щойно завершилася перша сесія переговорів з американською делегацією в Женеві. Хочу підтвердити: ми провели дуже продуктивну першу зустріч із шановною американською делегацією. Досягли дуже доброго прогресу й рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру", - написав Єрмак у Телеграм.

"Щиро дякуємо нашим великим друзям — Сполученим Штатам, особисто Президенту Трампу та його команді — за відданість справі миру. Незабаром сьогодні відбудеться друга зустріч, на якій ми продовжимо працювати над спільними пропозиціями із залученням наших європейських партнерів. Остаточні рішення ухвалюватимуть наші Президенти", - додав Єрмак у повідомленні.

 

Теги: #переговори #женева #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:34 23.11.2025
Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

19:10 23.11.2025
Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

Зеленський відреагував на слова Трампа про відсутність вдячності з боку керівництва України

17:25 23.11.2025
РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

08:43 23.11.2025
Мирний план розроблений США, ґрунтується на пропозиціях як Росії, так і України — Рубіо

Мирний план розроблений США, ґрунтується на пропозиціях як Росії, так і України — Рубіо

20:17 22.11.2025
Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

20:03 22.11.2025
США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

США та Україна зустрінуться в Женеві для обговорення мирного плану

15:09 22.11.2025
Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

14:11 22.11.2025
Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

11:05 21.11.2025
Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

Мінекономіки та Інститут Тоні Блера співпрацюватимуть для оновлення стратегії розвитку сільських територій до 2030р

21:59 20.11.2025
Тимчасова повірена у справах США: За останні 36 годин ми спостерігали справді вражаючі темпи дипломатичної діяльності, Трамп хоче завершення війни

Тимчасова повірена у справах США: За останні 36 годин ми спостерігали справді вражаючі темпи дипломатичної діяльності, Трамп хоче завершення війни

ВАЖЛИВЕ

Це найзмістовніша і найкраща зустріч відколи я на посаді – Рубіо про переговори з Україною у Женеві

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

ОСТАННЄ

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

Європейську контрпропозицію щодо встановлення миру в Україні з 24 пунктів вже надіслано США й Україні

Почалися перші виплати 1 тис. грн "Зимової підтримки"

"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

Стубб і Мелоні обговорили 28-пунктовий мирний план США з Трампом - ЗМІ

Пасажиропотік через кордон за тиждень скоротився ще на 1,3%, потоки на в’їзд та виїзд майже рівні

Пастор Бернс про план з 28 пунктів: Компроміс без справедливості - не мир, а мовчання перед обличчям зла - це співучасть

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА