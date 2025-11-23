Інтерфакс-Україна
13:44 23.11.2025

Дощі з мокрим снігом пройдуть в Україні на початку тижня, на заході на дорогах ожеледиця

Невеликий сніг очікується на заході України в ніч на понеділок, 24 листопада, в Карпатах помірний сніг, вдень без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах заходу країни в цей день очікується ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

На решті території дощі, вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом. У Чернігівській та Сумській областях місцями очікуються значні опади. Вдень у більшості північних та центральних областей без опадів.

Температура в понеділок вночі та вдень 3-8° тепла, у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла, на півдні та південному сході вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.

В Києві 24 листопада вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 24 листопада була 14,1° тепла в 1926р., найнижча 15,4° морозу в 1998р.

У вівторок, 25 листопада, у західних областях України очікується невеликий дощ та мокрий сніг, в Карпатах помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території без опадів. Вночі та вранці на півдні, південному сході подекуди туман. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°, у північних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у північних, центральних та південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві 25 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

