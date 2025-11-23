Збито/подавлено 69 із 98 цілей противника, є влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони України знешкодили 69 повітряних цілей із 98, задіяних противником у ніч проти неділі, втім зафіксовані влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 23 листопада (з 19:00 22 листопада) противник атакував 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф та Чауда - ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.