Окупанти за добу втратили 920 осіб та 81 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 8 бронемашин, 26 артсистем, 496 БПЛА, а також 81 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб, танків – 11 363 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од., артилерійських систем – 34 585 (+26) од., РСЗВ – 1 549 (+2) од., засоби ППО – 1 248 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496) од., крилаті ракети – 3 981 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од., спеціальна техніка – 4 003 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.