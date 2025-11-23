Інтерфакс-Україна
Події
07:30 23.11.2025

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 81 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 920 осіб та 81 од. спецтехніки - Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 920 окупантів, 8 бронемашин, 26 артсистем, 496 БПЛА, а також 81 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 165 260 (+920) осіб, танків – 11 363 (+2) од., бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од., артилерійських систем – 34 585 (+26) од., РСЗВ – 1 549 (+2) од., засоби ППО – 1 248 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496) од., крилаті ракети – 3 981 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од., спеціальна техніка – 4 003 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:25 23.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 162 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 162 бойові зіткнення

07:45 22.11.2025
Окупанти за добу втратили 1 170 осіб та 74 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 170 осіб та 74 од. спецтехніки

08:09 20.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

07:50 20.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб

07:28 19.11.2025
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 57 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 57 од. спецтехніки

19:07 18.11.2025
ЗСУ застосували американські ATACMS для удару по РФ – Генштаб

ЗСУ застосували американські ATACMS для удару по РФ – Генштаб

08:30 18.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 151 бойове зіткнення

07:44 18.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

07:31 17.11.2025
Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 160 осіб та 72 од. спецтехніки

09:25 16.11.2025
Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

Генштаб зафіксував 176 бойових зіткнень упродовж доби

ВАЖЛИВЕ

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Свириденко заявила про початок перезавантаження управління в оборонній сфері: старт аудитів, оновлення НР, перевірка АРМА і ФДМ

Злочини проти людей і людяності не можуть мати винагороду й прощення - Зеленський

Представники України знають, як захищати національні інтереси і не допустити "третього вторгнення" РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками: 19 людей поранено, серед них троє дітей

У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

23 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Пожежа на Черкащині забрала життя чотирьох дітей, ще одна постраждала – ДСНС

ОВА: Шестеро поранених в результаті обстрілу Запоріжжя, пошкоджені будівлі та автівки

Макрон: жодні кордони не повинні бути змінені силою, а Україна ніколи не повинна бути вразливою

Сили оборони відбили з початку доби 157 бойових зіткнень - Генштаб

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, виникли пожежі – обладміністрація

Стармер після розмови із Зеленським провів консультації з Трампом щодо мирного плану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА