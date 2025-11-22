Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Російські війська за добу здійснили більше 530 обстрілів по 18 населеним пунктам Запорізької області, є постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 530 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. 49-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Гуляйполю, а 314 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Червонодніпровку, Лисогірку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Рівнопілля, Преображенку, Солодке, Затишшя, Яблукове.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку і Малу Токмачку, а 208 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Яблукового та Рівнопілля.

Крім того, надійшло 185 повідомлень про пошкодження житла, нежитлових будівель та техніки.