Інтерфакс-Україна
Події
08:42 22.11.2025

Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

1 хв читати
Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

Ворог завдав масованого удару по півдню Одеської області у ніч на суботу, постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини. Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей.

 

Теги: #одеська_область #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:25 22.11.2025
Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

08:53 21.11.2025
Російська атака БПЛА спричинила загибель жінки на Чернігівщині

Російська атака БПЛА спричинила загибель жінки на Чернігівщині

05:52 21.11.2025
До п’яти загиблих і восьми поранених збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

До п’яти загиблих і восьми поранених збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

05:50 21.11.2025
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок і підприємство, постраждало четверо людей – МВА

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок і підприємство, постраждало четверо людей – МВА

16:02 17.11.2025
У порту "Ізмаїл" загорілося турецьке судно-газовоз ORINDA після нічної атаки РФ

У порту "Ізмаїл" загорілося турецьке судно-газовоз ORINDA після нічної атаки РФ

09:34 17.11.2025
Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портове обладнання та цивільні судна

08:59 17.11.2025
Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

Внаслідок атаки на Одещину 32 тис. абонентів знеструмлено, відновлення почнеться після дозволу військових

08:35 17.11.2025
Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

Ворог атакував дронами Одещину, є постраждалий - ДСНС

08:54 16.11.2025
В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

В Одеській області вночі пошкоджено об’єкти енергетики через удари безпілотників

11:09 13.11.2025
Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

Через удар БпЛА зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці – Одеська ОВА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РФ шахедами атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, він призупинив роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА