Ворог ударив по півдню Одещини, двоє постраждалих

Ворог завдав масованого удару по півдню Одеської області у ніч на суботу, постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини. Попередньо, двоє людей постраждало. Їм надається необхідна медична допомога", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілей.