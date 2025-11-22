Окупанти за добу втратили 1 170 осіб та 74 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1 170 окупантів, 4 танка, 7 бронемашин, 9 артсистем, 222 БПЛА, а також 74 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб, танків – 11 361 (+4) од, бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од., артилерійських систем – 34 559 (+9) од., РСЗВ – 1 547 (+1) од., засоби ППО – 1 248 (+1) од., літаків– 428 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од., крилаті ракети – 3 981 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од., спеціальна техніка – 4 002 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.