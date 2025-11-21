Інтерфакс-Україна
Події
19:47 21.11.2025

Трамп не має наміру знімати з РФ санкції, але наполягає на прийнятті Україною плану припинення війни до четверга

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що наступний четвер, 27 листопада, він визначив як строк прийняття Україною підготовленої разом с РФ рамкової мирної угоди з 28 пунктів, при цьому зазначивши, що ця дата не є остаточною.

"Знаєте, у мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, ми схильні їх продовжувати. І четвер, на нашу думку, є підходящим днем", - сказав Трамп у шоу Браяна Кілміда на Радіо FoxNews у п'ятницю, відповідаючи на питання ведучого, чи він дійсно вибрав наступний четвер "вільним дедлайном" для України.

Президент США також висловив переконання, що Україна так чи інакше втратить частину Донецької області, яку нині контролює, військовим шляхом. Коли ведучий почав перелічувати пункти американсько-російського плану, зокрема, що Україна має скоротити збройні сили, не може вступати до НАТО та має відмовитись від контрольованої частини Донбасу, Трамп на цьому моменті його перебив і сказав: "Втратить за короткий проміжок часу".

"Знаєте, минулого місяця в цих двох країнах загинуло 25 000 людей. 25 000 людей. Ситуація вийшла з-під контролю. Це справжня кривава баня", - додав він.

На ремарку, що Володимир Путін за таких умов не зупиниться в Україні і може напасти на інші країни, наприклад, Балтії, Трамп відповів: "Він не прагне нової війни. Він, здається, приймає покарання… Я маю на увазі, що це мала бути одноденна війна, яка мала закінчилася чотири роки тому".

"Чесно кажучи, ми дали їм (вірогідно, маючи на увазі Україну – ІФ-У) найкраще військове... Ми виробляємо найкраще обладнання у світі, ми дали вам найкраще військове обладнання у світі. Ніхто не виробляє такого, і ми дали їм його багато. Але хтось мав використовувати це обладнання! І кажіть, що завгодно, - вони були дуже хоробрими. Ви з цим згодні?", - додав президент.

На питання, чи не скасує він вже введені проти РФ санкції, поки чекає на прийняття цього 28-пунктного плану, Трамп відповів негативно. "Ні, ні, проти них будуть дуже сильні санкції", - сказав він.

"Вони вступлять в силу дуже скоро і вони дуже потужі. Вони роблять продаж нафти дуже складним. Адже вся їхня економіка базується на нафті. Але ні, я не збираюся робити нічого такого, щоб скасувати санкції", - додав Трамп.

У четвер, 27 листопада, у США відзначатимуть День подяки.

 

