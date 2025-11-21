Зеленський обговорив з Коштою та фон дер Ляєн пропозиції США щодо миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і говорив про пропозиції США щодо закінчення війни.

"Розповів про пропозиції американської сторони для закінчення війни та контакти з партнерами у Європі та США. Ми всі цінуємо бажання Америки та президента Трампа закінчити цю війну й працюємо в тісній координації, щоб це був спільний, узгоджений план", - написав Зеленський у телеграм-каналі ввечері у п’ятницю.

"Найближчими днями заплановано вже багато зустрічей і телефонних дзвінків. Команди України, США та Європи працюватимуть разом", - додав президент України.