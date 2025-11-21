УЧХ працював на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Запоріжжі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Запоріжжя.

"Цієї ночі Запоріжжя вкотре зазнало обстрілу. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з рятувальними службами працював на місці ліквідації наслідків обстрілу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери провели обхід територій для виявлення поранених, надавали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним, чергували на місці, щоб надавати домедичну допомогу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на 21 листопада загинуло щонайменше п’ять людей. Пошкоджено пʼять багатоповерхівок, зруйновані торговельні павільйони.

За даними ДСНС України, через російський обстріл Запоріжжя вже 9 постраждалих.