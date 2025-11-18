Інтерфакс-Україна
Події
11:07 18.11.2025

Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

1 хв читати
Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

Спецпосланник президента США Стів Віткофф в середу прибуде до Туреччини для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив кореспондент Reuters на Близькому Сході Ахмед Рашид.

"Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу і приєднається до запланованих там переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - написав Рашид в соцмережі Х.

Як повідомив раніше Зеленський, 19 листопада він відвідає Туреччину. "Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - наголосив президент.

Теги: #віткофф #туреччина #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 18.11.2025
Зеленський почав зустріч з представниками уряду у Мадриді

Зеленський почав зустріч з представниками уряду у Мадриді

09:43 18.11.2025
Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

Зеленський відвідує у вівторок Іспанію, а завтра - Туреччину

18:39 17.11.2025
Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

15:59 17.11.2025
Макрон та Зеленський відвідали штаб-квартиру "багатонаціональних сил" для України в Парижі

Макрон та Зеленський відвідали штаб-квартиру "багатонаціональних сил" для України в Парижі

15:14 17.11.2025
Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

15:01 17.11.2025
Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

14:56 17.11.2025
Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

14:15 17.11.2025
Зеленський і Макрон прибули до Єлисейського палацу

Зеленський і Макрон прибули до Єлисейського палацу

11:02 17.11.2025
Макрон і Зеленський розпочали зустріч

Макрон і Зеленський розпочали зустріч

18:15 16.11.2025
Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував 4 балістичними ракетами 114 БпЛА, збито 101 дрон, зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях – Повітряні сили

Будівлю в якій розташовані редакції телекомпанії Суспільне і Українського радіо в Дніпрі зруйновано внаслідок атаки ворога

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

ОСТАННЄ

Росіяни вдарили по Городні на Чернігівщини, дві людини загинули – ДСНС

Рішення ПА ОБСЄ приєднатися до Коаліції за повернення українських дітей сприятиме відповідальності РФ – МЗС

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити удар РФ по Дніпру, внаслідок якого постраждало приміщення "Суспільного"

Негода знеструмила 124 населені пункти у 6 областях, внаслідок атак є відключення на Дніпропетровщині і Сумщині – "Укренерго"

Голова УІНП: на жаль, ми спостерігаємо зменшення пам'яті навколо дат, пов'язаних з Героями Небесної сотні

Оформити заявку на 1 тис. грн "Зимової підтримки" тепер можна у відділеннях "Укрпошти"

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано ще 139 людей, у тому числі 29 дітей - влада

Делегації Офісу генпрокурора та Мін’юсту Франції обговорили співпрацю у документуванні воєнних злочинів і екологічної шкоди

РФ вдарила по енергооб’єктах Дніпропетровщини, Сумщини, Херсонщини та Донеччини – Міненерго

Пожежу після атаки на цивільне судно в порту "Ізмаїл" ліквідовано – Мінрозвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА