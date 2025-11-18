Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

Спецпосланник президента США Стів Віткофф в середу прибуде до Туреччини для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив кореспондент Reuters на Близькому Сході Ахмед Рашид.

"Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу і приєднається до запланованих там переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - написав Рашид в соцмережі Х.

Як повідомив раніше Зеленський, 19 листопада він відвідає Туреччину. "Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - наголосив президент.