08:13 18.11.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 769 ворожих цілей

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 769 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 311 одиниць особового складу, з яких 197 – ліквідовано; 23 точки вильоту пілотів БпЛА; 2 танки; одна бронемашина; 5 артилерійських систем; 13 одиниць автомобільної техніки; 25  мотоциклів; 64 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж листопада (01–17.11) знищено/уражено 14240 цілей, з них 4941 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

