Інтерфакс-Україна
Події
19:37 17.11.2025

Керівник ДП "НДІБВ" Савченко просить взяти Чернишова на поруки

2 хв читати
Керівник ДП "НДІБВ" Савченко просить взяти Чернишова на поруки

Керівник державного підприємства "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" імені В.С. Балицького Олександр Савченко просить взяти колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, підозрюваного у незаконному збагаченні, на поруки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у понеділок Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу за звинуваченням у незаконному збагаченні.

В ході засідання суддя повідомив, що надійшла заява від керівника Науково-дослідницького інституту будівельного виробництва про бажання взяти Чернишова на поруки.

Обвинувачення попросить суд визначити для Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн.

14 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 КК України.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.

Теги: #суд #чернишов #поруки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 17.11.2025
Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 55 млн грн

17:26 17.11.2025
Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

Дружина Чернишова в схемі корупції у енергетиці мала псевдонім "Професор"

14:47 14.11.2025
КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

КНУ ім.Шевченка спростовує інформацію про обшуки у виші у справі Чернишова

19:50 12.11.2025
ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

19:18 12.11.2025
ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

21:56 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

21:50 11.11.2025
Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

Суд у Лондоні встановив ліміт витрат Боголюбова за різними судовими процесами з урахуванням нової справи ПриватБанку

19:02 11.11.2025
Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

Ексвіцепрем’єр-міністру Чернишову повідомлено про ще одну підозру – НАБУ

16:37 29.10.2025
П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

П'ять нардепів заявили про готовність взяти ексочільника "Укренерго" на поруки – депутат

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

"Укренерго" обмежуватиме електропостачання всю добу в більшості регіонів

Свириденко: проміжні результати аудиту НАЕК "Енергоатом" мають бути готові у грудні

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

ОСТАННЄ

АМКУ оштрафував двох виробників дієтичних добавок загалом на 11,1 млн грн

Прізвище нардепа Мамки фігурує на плівках про корупцію у "Енергоатомі" - Абакумов

Сили оборони проводять штурмові дії біля Яблукового, йдуть запеклі бої біля Варварівки на Гуляйпільському напрямку - речник

Буданов про справу "Мідас": антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему

Україна матиме нове переговорне вікно з РФ у квітні у разі нормального проходження зими – директор фонду ПЖ Чмут

ПА ОБСЄ приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Україна та Литва узгодили перелік спільних науково-дослідних проєктів на 2026–2027рр

Поранений через атаку ворожого дрона помер у лікарні – Херсонська ОВА

Зеленський та Макрон взяли участь у форумі з питань спільного виробництва дронів

Росіяни поширюють фейк про взяття під контроль "лівого берега Куп’яньска" – 10-й армійський корпус ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА