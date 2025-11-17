Інтерфакс-Україна
Події
14:47 17.11.2025

Член НКРЕКП Пушкар, фігурант "Мідас", повернувся з Польщі в Україну і перебуває на робочому місці

2 хв читати

Член національного енергорегулятора НКРЕКП Сергій Пушкар, прізвище якого фігурує у справі НАБУ/САП "Мідас", повернувся в Україну і наразі не володіє інформацією щодо підозри на його адресу з боку правоохоронних органів.

Про це він сам сказав ЕНЕРГОРЕФОРМІ, яка минулого тижня з посиланням на джерела в уряді повідомляла про його відрядження до Польщі.

"Тільки факти: 1. Я був у відрядженні 2. Я повернувся 3. Я був на селекторній нараді. 4. Станом на цю мить мені нічого невідомо про підозру мені.

5. Станом на цю мить я маю сподівання на участь у засіданні Комісії", – сказав Пушкар у понеділок.

Знайомі з ситуацією джерела ЕНЕРГОРЕФОРМИ з посиланням на слова колег Пушкаря в НКРЕКП розповіли, що на апаратній нараді в понеділок він "дуже сильно вибачався, що змусив колег хвилюватися".

Як повідомлялося, НАБУ та САП 10 листопада повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка дістала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема НАЕК "Енергоатом".

Серед оприлюднених НАБУ як учасників схеми "Мідас" є член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатома", бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше - заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника.

Теги: #нкрекп #мідас #фігурант

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:34 16.11.2025
Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

Студія "Квартал 95": Не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції

15:10 14.11.2025
Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики

Гринчук заперечила зовнішній вплив на її роботу як міністра енергетики

14:35 14.11.2025
Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

Сікорський про розслідування в Україні: Найпростіший спосіб втратити підтримку Заходу – це терпіти корупцію

12:56 14.11.2025
НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

НАБУ в операції "Мідас" починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу

18:04 13.11.2025
Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

12:28 13.11.2025
Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

15:39 12.11.2025
НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

14:51 12.11.2025
Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

19:00 11.11.2025
Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики: Заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон

Макрон: Шлях України до ЄC потребуватиме реформ щодо верховенства права та боротьби з корупцією, та я вірю в рішучість українського народу

ЄC має продовжувати надавати Україні передбачувану та стабільну фінансову підтримку - Макрон

Зеленський: новий рівень ППО SAMP-T буде працювати проти балістики ворога

Французький Alstom та "Укрзалізниця" підписали контракт про постачання 55 електровозів в Україну - Макрон

"Голос" виступає за відставку уряду Свириденко – заява

Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP-T та 100 літаків Rafale – Зеленський

Україна розраховує, що зможе домовитися щодо використання заморожених активів РФ на власне виробництво

Макрон сподівається, що мир в Україні буде досягнутий до 2027р, закликає посилювати тиск на РФ

Зеленський вважає недостатніми заходи для очищення системи управління від корупції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА