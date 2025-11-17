Член НКРЕКП Пушкар, фігурант "Мідас", повернувся з Польщі в Україну і перебуває на робочому місці

Член національного енергорегулятора НКРЕКП Сергій Пушкар, прізвище якого фігурує у справі НАБУ/САП "Мідас", повернувся в Україну і наразі не володіє інформацією щодо підозри на його адресу з боку правоохоронних органів.

Про це він сам сказав ЕНЕРГОРЕФОРМІ, яка минулого тижня з посиланням на джерела в уряді повідомляла про його відрядження до Польщі.

"Тільки факти: 1. Я був у відрядженні 2. Я повернувся 3. Я був на селекторній нараді. 4. Станом на цю мить мені нічого невідомо про підозру мені.

5. Станом на цю мить я маю сподівання на участь у засіданні Комісії", – сказав Пушкар у понеділок.

Знайомі з ситуацією джерела ЕНЕРГОРЕФОРМИ з посиланням на слова колег Пушкаря в НКРЕКП розповіли, що на апаратній нараді в понеділок він "дуже сильно вибачався, що змусив колег хвилюватися".

Як повідомлялося, НАБУ та САП 10 листопада повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка дістала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема НАЕК "Енергоатом".

Серед оприлюднених НАБУ як учасників схеми "Мідас" є член НКРЕКП Сергій Пушкар, який до цього був виконавчим директором з правового забезпечення "Енергоатома", бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше - заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника.