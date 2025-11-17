У Румунії евакуювали село через атаку російських дронів по порту на Одещині

Фото: https://www.digi24.ro

У Румунії евакуювали мешканців н.п. Плауру, що біля кордону з Україною, через небезпеку вибуху після атаки російських дронів по порту в Ізмаїлі Одеської області в ніч на 17 листопада, передає румунське медіа Digi24.

"Мешканці нп Плару в повіті Тулча та їхні тварини евакуйовані через небезпеку вибуху в районі, після того як судно з тисячами тон скрапленого газу на борту загорілося поблизу українського порту Ізмаїл. Судно було вражене російськими дронами минулої ночі", - пише видання у понеділок.

Голова ради повіту Тулча Хорія Теодореску повідомив, що танкер знаходиться приблизно в 500 метрах від Плару. Людей вирішили евакуювати через загрозу вибуху "до повного усунення небезпеки". Попередньо, йдеться про 100—150 мешканців разом із тваринами.

За даними румунських і українських властей, судно, яке все ще горить, становить "значний ризик вибуху". Станом на 14:00 влада розглядає можливість евакуації села Четалькіої. У цьому населеному пункті проживає 250 осіб.