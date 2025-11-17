Інтерфакс-Україна
13:56 17.11.2025

Україна та Франція підписали декларацію щодо співробітництва в обороні, зокрема про закупівлю 100 літаків Rafale F4 до 2035 р.

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 17 листопада, підписали декларацію про наміри щодо співробітництва щодо придбання Україною оборонного обладнання, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України.

Церемонія підписання пройшла на військовій базі у Віллакублі.

"Сьогодні особливий момент, справді історичний для обох націй – Франції та України. Підписали разом із Емманюелем Макроном декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що цей документ "дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби".

"Також уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями: спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники", - зазначив Зеленський.

"Це короткострокова, середньострокова та довгострокова перспектива. І все це потрібне. І навіть якщо мир був би підписаний завтра, це все одно необхідно, оскільки гарантією цього миру є наявність міцної української армії, здатної чинити опір. Ці потужності це забезпечать", – наголосив Емманюель Макрон, висловлювання якого наводяться на сайті президента України

Повідомляється також, що перед підписанням декларації лідери зустрілися з керівниками французьких оборонних підприємств. Кожен із них детально розповів про технічні характеристики, особливості використання, переваги конкретного виду зброї, спроможності й терміни виробництва.

"Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії та нашої країни. Я дуже вдячний Франції, Президенту Емманюелю Макрону, всьому французькому народові", - наголосив президента України.

