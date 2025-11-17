Інтерфакс-Україна
11:42 17.11.2025

Перший на Волині супермаркет Eurospar з'явився у Луцьку

У Луцьку відкрито перший на Волині супермаркет Eurospar (вул. Шевченка, 11), повідомила пресслужба компанії.

У релізі уточнюється, що де-факто це переформатування із першого у місті супермаркету самообслуговування "Наш Край", який було відкрито ще 2002 року. 

"Чому переформатовуємо? Бо Луцьк заслуговує на великий сучасний інноваційний супермаркет європейського рівня (…) Ми поєднуємо покупку "все в одному місці" зі зручним фуд-сервісом та досвідом — Food for Now & Food for Later" - розповідає генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group, мережі "Наш Край" та SPAR Роман Корсак про формат Eurospar - "великого супермаркету / малого гіпермаркету".

Магазин обіймає 1314 кв. м торгової площі, має ширший і глибший асортимент з акцентом на свіжості та власному виробництві.

За словами Корсака, цим закладом компанія створює для лучан "третє місце" - зона спілкування. Зокрема, у посадковій зоні працюватиме мистецький проєкт "Галерея однієї картини" разом із Музеєм сучасного українського мистецтва Корсаків.

"Ми мислимо відповідально та інноваційно (…) Вірю, що цей магазин стане новою цікавинкою міста: зручним, красивим і корисним простором для лучан", - зазначив Корсак.

Так, супермаркет має нове холодильне й морозильне обладнання з енергоощадними технологіями, двері на вітринах, "повний" LED, сонячні панелі на даху й фасаді сумарною потужністю 360 кВт, а також генератор для безперебійності. Клієнтський сервіс прискорили "тунелем" із 4 КСО (із планами розширення) плюс 3 класичні каси та 2 експрес-каси.

Є має паркінг до 100 місць, згодом його обладнають зарядками потужністю 160 кВт для електромобілів.

Нідерландська франчайзингова мережа SPAR  - одна з найбільших у світі мереж супермаркетів і гіпермаркетів. Пропонує чотири торговельні формати: SPAR Express (магазини біля дому торговельною площею до 200 кв. м), SPAR (супермаркети 200-800 кв. м), Eurospar (супермаркети 800-3000 кв. м), Interspar (гіпермаркети понад 3000 кв. м).

Згідно даним сайту, SPAR International оперує понад 13,8 тис магазинів у 48 країнах, за 2022 рік загалом товарообіг зріс на 5,6%, до EUR43,5 млрд.

В Україні SPAR розвивається з 2017 року як один із бізнес-напрямків інвестгрупи "ВолВест", на кінець серпня 2025 року мережа налічує тут 117 супермаркетів.

Теги: #луцьк #eurospar

