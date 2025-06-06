Інтерфакс-Україна
Події
20:33 06.06.2025

В Луцьку під завалами знайшли тіла ще двох загиблих, постраждалих вже 30

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В Луцьку під завалами знайшли тіла ще двох загиблих, постраждалих вже 30

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох загиблих внаслідок нічних російських ударів у двох різних локаціях у Луцьку, таким чином кількість жертв обстрілу зросло до п'яти.

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло на території промислового підприємства", - повідомили в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю ввечері.

"UPD: рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1998 р.н. з-під завалів зруйнованої 9-поверхівки. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб", - повідомили трохи згодом в ДСНС.

За даними відомства, на місці працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та інші необхідні служби. Розгорнуто "Пункт незламності" для допомоги мешканцям.

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю російські війська здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та дрони, внаслідок атаки частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив, що під час атаки російські війська застосували 15 дронів-камікадзе та 6 ракет.

Під завалами пошкодженої 9-поверхівки знайшли тіла двох молодих чоловіків та однієї жінки. Також повідомлялося про 16 постраждалих.

 

Теги: #луцьк #жертви #обстріл

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